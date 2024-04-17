Рома Зверь позвал на концерт пенсионерку после случайного знакомства на рынке в Ростове

Выступление известной рок-группы прошло 16 апреля. Немного ранее Рома Зверь прогуливался по Центральному рынку и увидел бабушку с ветками в тачке. Он захотел сделать с ней кадр, а затем пенсионерка попросила помочь его отвезти груз. В пути солист успел познакомиться с ростовчанкой и побывал у нее в гостях. Выяснилось, что Лидия Петровна о творчестве «Зверей» знает.