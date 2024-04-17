Рома Зверь позвал на концерт пенсионерку после случайного знакомства на рынке в Ростове

Удивительную историю рассказал солист Роман Билык.
Выступление известной рок-группы прошло 16 апреля. Немного ранее Рома Зверь прогуливался по Центральному рынку и увидел бабушку с ветками в тачке. Он захотел сделать с ней кадр, а затем пенсионерка попросила помочь его отвезти груз. В пути солист успел познакомиться с ростовчанкой и побывал у нее в гостях. Выяснилось, что Лидия Петровна о творчестве «Зверей» знает.
— Заходим мы к ней во двор, там мужчина красит стену. Лидия Петровна ему говорит: «Ты группу “Звери” знаешь?» — Тот говорит: «Знаю» — и дальше красит, — вспоминает забавный момент Роман Билык.
Музыкант поделился с Лидией Петровной, что совсем скоро в Ростове состоится концерт и пригласил ее посмотреть выступление. Горожанка действительно находилась в концертном зале и слушала хиты за 20 лет творчества «Зверей».