Стало известно, когда уральские туристы вернутся домой из тонущего Дубая

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время там все наладится и туристы благополучно вернутся на Родину. Сейчас, я думаю, все полетит по расписанию. Если погода позволит, проблема решится в течение одного-двух дней. В ручном режиме операторы активно работают с агентствами, ситуация, если не будет продолжительной, решится с минимальными потерями», — сказал Михаил Мальцев.
Он добавил, что сложности могут возникнуть у путешественников, которые летели через ОАЭ транзитом. Им еще надо состыковаться со своими рейсами.
В настоящий момент погода в Дубае нормализовалась. 17 апреля дождя нет. Местные жители продолжают устранять последствия вчерашнего урагана.
ЕАН сообщал, что из-за непогоды в Дубае отменили авиарейс Fludubai в Екатеринбург. Согласно онлайн-табло, самолет должен был прибыть в Кольцово в 01:40. Однако вылет борта был отменен. По данным АТОР, из-за непогоды вовремя из Дубая не могли улететь около 2,5 тыс. человек.