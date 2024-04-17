Стало известно, когда уральские туристы вернутся домой из тонущего Дубая

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время там все наладится и туристы благополучно вернутся на Родину. Сейчас, я думаю, все полетит по расписанию. Если погода позволит, проблема решится в течение одного-двух дней. В ручном режиме операторы активно работают с агентствами, ситуация, если не будет продолжительной, решится с минимальными потерями», — сказал Михаил Мальцев.