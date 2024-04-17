В Волгоградской области стартовал ремонт моста через реку Кленовку

По данным регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, подрядчик капитально отремонтирует мост на дороге Калининск (Саратовская область) — Жирновск — Котово — Камышин. Эта трасса является частью опорной сети региона и обеспечивает сообщение с федеральной магистралью Р-228.
Мост на реке Кленовке связывает районный центр с другими населенными пунктами. Состояние сооружения давно вызывало тревогу, а после ремонта по нему будет обеспечен безопасный проезд.
В настоящее время подрядчик занимается устройством временной объездной дороги, чтобы затем заняться ремонтом конструкции. Планируется, что мост обновят до конца 2024 года.
Напомним, Президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Андрея Бочарова и поддержал его инициативы по дальнейшему развитию Волгоградской области. Одним из важных направлений является совершенствование транспортной сети. Для реализации проектов в дорожной сфере в регионе используют различные механизмы и возможности федеральных программ и нацпроектов. С 2014 года в целом различными видами работ охватили более 4400 км дорог.
Особое внимание уделяют обновлению мостов и путепроводов. В Волгоградской области реализуют масштабную губернаторскую программу — в 2024 году работы будут проведены на 16 мостах.