В Волгоградской области стартовал ремонт моста через реку Кленовку

Напомним, Президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Андрея Бочарова и поддержал его инициативы по дальнейшему развитию Волгоградской области. Одним из важных направлений является совершенствование транспортной сети. Для реализации проектов в дорожной сфере в регионе используют различные механизмы и возможности федеральных программ и нацпроектов. С 2014 года в целом различными видами работ охватили более 4400 км дорог.