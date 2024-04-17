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Жару до 30 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

В Казахстане в ближайшие дни ожидается прекращение осадков и повышение температур, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 54% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Nur.kz

В ближайшие дни, по данным синоптиков, в Казахстан придет тепло.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона — ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.

Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды: здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег).

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.

Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25−30 градусов тепла, на севере страны до 20−25, на юго-востоке до 23−29 тепла.