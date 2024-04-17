Жару до 30 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

В ближайшие дни, по данным синоптиков, в Казахстан придет тепло.
Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона — ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха.
Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды: здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег).
По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.
Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25−30 градусов тепла, на севере страны до 20−25, на юго-востоке до 23−29 тепла.