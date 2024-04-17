«Передаю “Привет!” Муцениеце отреагировала на слова Кологривого об их романе. Подборка фото актеров и сцены из фильма

В недавнем нашумевшем интервью уроженец Новосибирска Никита Кологривый заявил, что между ним и актрисой Агатой Муцениеце завязались романтические отношения. Сама артистка отказалась комментировать слова Кологривого о том, что у них был недолгий роман во время съемок фильма «Медведь».