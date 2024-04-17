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«Передаю “Привет!” Муцениеце отреагировала на слова Кологривого об их романе. Подборка фото актеров и сцены из фильма

Агата Муцениеце отказалась комментировать слова Никиты Кологривого об их романе, но передала актеру «Привет». Реакция артистки опубликована в Telegram-канале «Звездач».

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В недавнем нашумевшем интервью уроженец Новосибирска Никита Кологривый заявил, что между ним и актрисой Агатой Муцениеце завязались романтические отношения. Сама артистка отказалась комментировать слова Кологривого о том, что у них был недолгий роман во время съемок фильма «Медведь».

Во время интервью Кологривый признался, что романтические отношения — это потребность всех артистов, которые играют в кино пару.

МК в Новосибирске собрал в фоторепортаже личные фото актеров и их совместные сцены в кинокартине.

Фото: соцсети, кадры из фильма.

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