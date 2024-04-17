Пустые полки и ограничения продажи: приморцы жалуются на нехватку сахара в магазинах

«Что-то у нас с сахаром происходит. В “Реми” пустой ларь и объявление об ограничении в продаже», — рассказывают местные жители.
В крупных торговых сетях действительно появились объявления, что в одни руки отпускается не более 5 кг сахара. Причина — повышенный спрос среди покупателей.
Однако в Минпромторге Приморского края заверили, что дефицита сахара в регионе нет.
«В крупных магазинах региона запасов товара хватает на 20 дней. Продовольствие доставляется в край регулярно автомобильным и железнодорожным транспортом. Министерство держит ситуацию на контроле», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ажиотажный спрос на сахар в Приморье в последний раз наблюдался в феврале — марте 2022 года. Тогда в крупных торговых сетях города также стояли пустые стеллажи, а продавцы не знали, когда ждать поставок.