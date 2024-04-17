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Главные новости 17 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Главное
Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назад.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта.

В Крыму перекрыли участок дороги около Джанкоя
В соцсетях писали, что в этом районе были слышны взрывы.

В России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов
Дефицит данной категории работников составляет 42,5%.

Литва возобновила закупки российского зерна
В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.