Главные новости 17 апреля

Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Главное

Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назад.



Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта.



В Крыму перекрыли участок дороги около Джанкоя

В соцсетях писали, что в этом районе были слышны взрывы.



В России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов

Дефицит данной категории работников составляет 42,5%.



Литва возобновила закупки российского зерна

В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.