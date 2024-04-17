Владивостокская крепость готовится к сезонной «битве» с клещами

«Всем, кто в ближайшие дни собирается на форт Поспелова, Новосильцевскую батарею или другие объекты крепости, следует учесть, что в связи с саноброботкой доступ на некоторые территории будет ограничен», — информируют в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.