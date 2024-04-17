Владивостокская крепость готовится к сезонной «битве» с клещами

Владивостокская крепость активно готовится к экскурсионному сезону. Традиционно в эти дни на наиболее популярных для прогулок фортификационных объектах проходит акарицидная обработка территории от клещей.
Важнейшая задача для музейщиков — это обеспечить комфорт, а главным образом безопасность гостей на территории.
«Всем, кто в ближайшие дни собирается на форт Поспелова, Новосильцевскую батарею или другие объекты крепости, следует учесть, что в связи с саноброботкой доступ на некоторые территории будет ограничен», — информируют в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
18 апреля, с 10 до 18 — Форт Поспелова и Новосильцевская батарея, остров Русский,
19 апреля, с 10 до 18 — Форт № 1 и Форт № 7, Владивосток,
22 апреля, с 10 до 18 — Пороховой погреб № 13, Форт № 12, Береговая батарея № XIII, остров Русский.
В случае неблагоприятных погодных условий даты обработки территории могут меняться. Оперативную информацию всегда можно найти в соцсетях Музея Арсеньева.