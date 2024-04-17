Красиво, по-казацки: в Краснодаре возобновили уникальный церемониал

В конной группе есть всадники, которые прошли службу в Президентском полку, а в пешей — те, кто стоял в почетном карауле на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. По сложившейся традиции в составе есть одна девушка: Светлана Вединеева, она является главным специалистом конной группы войска. Занималась конным спортом с детских лет и вот уже пять лет служит в казачьей группе. А в ряды ККВ ее приняли особым приказом атамана.