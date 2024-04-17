Красиво, по-казацки: в Краснодаре возобновили уникальный церемониал

— В этом году в Краснодаре пройдет 35 таких торжественных церемониалов. По воскресеньям почетный караул будет демонстрировать навыки фланкировки, джигитовки, строевой подготовки, владения оружием, — сказал вице-губернатор, атаман ККВ Александр Власов. — За 17 лет своего существования церемониал стал важной частью культурной жизни столицы южного региона России, одной из визитных карточек Краснодарского края.
Зрелищных выступлений казаков, на которые собираются множество местных жителей и гостей Краснодара, не было лишь во время пандемии. А каждый год традиционно по воскресеньям с апреля и по декабрь это красочное представление можно видеть в полдень на главной улице южной столицы — Красной.
— Интенсивные тренировки мы начали еще зимой. Впервые пост почетного караула Кубанского казачьего войска выставили 12 июня 2006 года. Раньше, выставив почетный караул у памятника Екатерины II, мы проходили к зданию администрации Краснодарского края и выставляли там еще один почетный караул у памятника «Казакам — основателям земли кубанской». Но в целях безопасности в этом году было принято решение проводить казачий развод в одном месте, — рассказал командир пешей группы взвода почетного караула Кубанского казачьего войска, подъесаул Алексей Гущенко.
В программе — демонстрация строевых приемов с оружием пешей группой почетного караула, конное дефиле и плац-концерт. Форма участников — красные черкески, сшитые по образцу первой и второй сотни лейб-гвардии императорского конвоя. Все караульные — молодые казаки из районных обществ. Есть и свои критерии отбора: рост ребят должен быть не менее 175 см, а возраст до 35 лет, все они должны иметь навыки строевых приемов.
В конной группе есть всадники, которые прошли службу в Президентском полку, а в пешей — те, кто стоял в почетном карауле на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. По сложившейся традиции в составе есть одна девушка: Светлана Вединеева, она является главным специалистом конной группы войска. Занималась конным спортом с детских лет и вот уже пять лет служит в казачьей группе. А в ряды ККВ ее приняли особым приказом атамана.
Первый войсковой атаман возрожденного Кубанского казачьего войска, казачий генерал Владимир Громов подчеркнул в разговоре: «Церемония “Час славы Кубани” стала культурным событием и традицией. Многие юноши потом призываются служить в Президентский полк, а некоторые после окончания службы вновь приходят в родное подразделение».
Кстати, почетный караул несет службу не только в Краснодаре. Он принимает участие в открытии Сочинского международного экономического форума, церемониях вручения государственных наград, встречах правительственных делегаций и высокопоставленных представителей иностранных государств, а также в торжественных и праздничных краевых мероприятиях. Кроме того, казаки почетного караула выполняют функцию конвойцев войскового атамана.