Сотрудники скорой из района в Красноярском крае пожаловались на низкую оплату

Как писал «Ъ», сотрудники скорой помощи получают по 7 тыс. руб., хотя их коллеги в стационарах и поликлиниках — по 30−50 тыс. руб. «Мы уже получили не менее 50 видеообращений от бригад скорой помощи в десятках регионов. Люди не понимают, откуда такая разница в размерах выплат, и готовы переквалифицироваться и перейти на другие должности, чтобы начать их получать», — сообщал глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал. По его словам, профсоюз направил правительству РФ предложения увеличить доплаты фельдшерам скорой помощи в малых городах до 30 тыс. руб., врачам — до 50 тыс. руб.