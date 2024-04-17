Сотрудники скорой из района в Красноярском крае пожаловались на низкую оплату

Соответствующее видеообращение размещено на ряде информационных ресурсов в Красноярском крае.
В обращении указывается, что этого статуса скорая лишена постановлением правительства РФ от 20 марта 2024 года № 343, и теперь относится к сфере услуг. Документ устанавливает размеры специальной социальной выплаты медикам в зависимости от численности населения города.
«В городах с населением менее 50 тыс. человек скорая помощь перестала быть первичным звеном в системе здравоохранения. Основная масса отделения скорой медицинской помощи Енисейской районной больницы — это фельдшеры, но должность фельдшера стала ниже, чем должность медсестры в стационаре и поликлинике… В связи с новой оплатой труда наши сотрудники вынуждены перейти работать в поликлинику, а отделение скорой помощи закрыть на замок», — говорится в обращении. В его записи приняло участие более 15 медиков.
Как писал «Ъ», сотрудники скорой помощи получают по 7 тыс. руб., хотя их коллеги в стационарах и поликлиниках — по 30−50 тыс. руб. «Мы уже получили не менее 50 видеообращений от бригад скорой помощи в десятках регионов. Люди не понимают, откуда такая разница в размерах выплат, и готовы переквалифицироваться и перейти на другие должности, чтобы начать их получать», — сообщал глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал. По его словам, профсоюз направил правительству РФ предложения увеличить доплаты фельдшерам скорой помощи в малых городах до 30 тыс. руб., врачам — до 50 тыс. руб.
КГБУЗ «Енисейская районная больница» расположено в городе Енисейске с населением 17,5 тыс. человек. По данным сотрудников скорой помощи, для оказания экстренной помощи больным в Енисейске и Енисейском районе им приходится преодолевать расстояние до 130 км на автотранспорте и до 500 км на воздушном.