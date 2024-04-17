В Красноярском крае через суд лишили прав страдающего галлюцинациями водителя

В Красноярском крае водителя, страдающего психическим расстройством, лишили прав через суд. Подробности рассказали в прокуратуре. Житель Заозерного сам написал заявление прокурору Рыбинского района. Рассказал, что в его автомобиле неизвестные якобы установили видеорегистраторы и прослушки. И не только в машине — навесили жучков на одежду и даже в уши. Так что когда он ведет машину, все эти шпионские гаджеты мешают ему, сбивают с толку.
В заявлении он прямо так и написал: «Работаю на грейдере, они и там пытаются мной управлять. Несанкционированное вмешательство в управление объектами повышенной опасности может привести к серьёзной аварии. Прошу срочно принять меры прокурорского реагирования».
Специалисты выяснили, что все это — плод воображения, галлюцинации, вызванные психическим расстройством. Пациентом будут заниматься медики, а пока для безопасности потенциальных участников дорожного движения водительские права у такого человека нужно аннулировать. Суд удовлетворил требование прокурора.