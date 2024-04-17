В Красноярском крае через суд лишили прав страдающего галлюцинациями водителя

В Красноярском крае водителя, страдающего психическим расстройством, лишили прав через суд. Подробности рассказали в прокуратуре. Житель Заозерного сам написал заявление прокурору Рыбинского района. Рассказал, что в его автомобиле неизвестные якобы установили видеорегистраторы и прослушки. И не только в машине — навесили жучков на одежду и даже в уши. Так что когда он ведет машину, все эти шпионские гаджеты мешают ему, сбивают с толку.