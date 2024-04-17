Иркутские суворовцы впервые откроют торжественное шествие на День Победы в Иркутске

Вы все по своим направлениям не должны забывать, что мероприятия проводятся для того, чтобы отдать заслуженную дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам боевых действий, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Именно им нужно уделить самое пристальное внимание и проявить максимальную заботу о них, исключить равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили. От слаженной практической работы исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений Иркутской области, граждан, от того, как мы совместно выстроим эту работу, зависит уровень проведения мероприятий.