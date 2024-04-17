Иркутские суворовцы впервые откроют торжественное шествие на День Победы в Иркутске

Заседание оргкомитета провёл глава региона Игорь Кобзев. По информации, которая прозвучала на заседании, проект плана празднования Дня Победы включает в себя более 40 мероприятий патриотической направленности. Некоторые из них начнутся уже на этой неделе. Среди мероприятий — конкурсы, концерты, легкоатлетическая эстафета, акции «Красная гвоздика», «Движение Победы», «Пламя гордости за Победу», «Окна Победы», «Рекорд Победы», реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», праздничный фейерверк и так далее.
Вы все по своим направлениям не должны забывать, что мероприятия проводятся для того, чтобы отдать заслуженную дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам боевых действий, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Именно им нужно уделить самое пристальное внимание и проявить максимальную заботу о них, исключить равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили. От слаженной практической работы исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений Иркутской области, граждан, от того, как мы совместно выстроим эту работу, зависит уровень проведения мероприятий.
Уже известно, что 9 мая на площади графа Сперанского в торжественном прохождении примут участие почти два десятка парадных расчётов Минобороны РФ, силовых структур, воспитанников кадетских корпусов и другие. Впервые пешую колонну откроют воспитанники Иркутского военного суворовского училища.
Репетиции начнутся на центральной площади Иркутска уже 3 мая. Генеральная запланирована на 7 мая. В ней также примет участие механизированная колонна.
Что касается акции «Бессмертный полк», то формат её проведения пока не определён — сейчас в регионе ждут решения федеральной дирекции акции.