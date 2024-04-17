Часы от президента получил карагандинский спасатель

Мужчину поощрили за самоотверженную работу в сложной паводковой обстановке в Северо-Казахстанской области, сообщили в ДЧС Карагандинской области 17 апреля.
10 апреля Серик Сагаш в составе группировки Карагандинского региона отправился для борьбы с паводками в Северо-Казахстанскую область. В условиях ненормированного графика по 17−20 часов в сутки с коллегами он эвакуировал население, укреплял дамбу, осуществлял патрулирование (контроль уровня воды).
«Серик Сагаш служит в органах гражданской защиты с 2018 года. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. К выполнению своих обязанностей относится ответственно».
16 апреля в СКО глава государства поблагодарил всех граждан, вовлеченных в борьбу с паводками.