Часы от президента получил карагандинский спасатель

10 апреля Серик Сагаш в составе группировки Карагандинского региона отправился для борьбы с паводками в Северо-Казахстанскую область. В условиях ненормированного графика по 17−20 часов в сутки с коллегами он эвакуировал население, укреплял дамбу, осуществлял патрулирование (контроль уровня воды).