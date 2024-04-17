SberDevices помог МегаФону усовершенствовать виртуального помощника Елену

«Мы очень рады, что абоненты МегаФона уже в первые недели после внедрения технологий SaluteSpeech оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнёрства с МегаФоном. Платформа SaluteSpeech является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса», — прокомментировал Денис Филиппов, CEO SberDevices.