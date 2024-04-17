Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска в 15.15 сегодня, 17 апреля. Под отключение попала часть домов на улицах: 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, 10-й Советский, 11-й Советский, 12-й Советский, 13-й Советский, 3-я Летчиков, Баумана, Блюхера, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Тельмана, Тухачевского. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.