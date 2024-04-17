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Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска

Специалисты устраняют причину отключения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска в 15.15 сегодня, 17 апреля. Под отключение попала часть домов на улицах: 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, 10-й Советский, 11-й Советский, 12-й Советский, 13-й Советский, 3-я Летчиков, Баумана, Блюхера, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Тельмана, Тухачевского. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Бригадами «Южных электрических сетей» ведутся работы по определению и устранению причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 19.00.

ЖКХ