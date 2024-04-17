В Ростове будет побит температурный рекорд за 137 лет наблюдения

В среду, 17 апреля, днем в Ростове, по данным синоптиков, будет до +28 градусов. Таким образом в городе будет побит температурный рекорд за всю 137-летнюю историю метеонаблюдения.
Так, самый жаркий день 27 апреля в донской столице был в 1957 году — тогда было +24.9 градусов.
При этом самый холодный день был зафиксирован в 1946 году. Тогда столбик термометра показывал −4,2 градуса.
Напомним, что климатолог Александр Иошпа считает, что в этом году аномально жаркого лета в Ростовской области не будет.