В Екатеринбурге появится восьмиметровый памятник сотрудникам МЧС разных эпох

Композиция включает в себя три части, каждая из которых символизирует свою эпоху. В центре будет стоять постамент со статуей современного спасателя, держащего в руках ребенка. Слева от него расположится спасатель в форме 1857 года, отсылающий к дате основания первой пожарной и полицейской команды на Среднем Урале. Справа от них будет находиться девушка-спасатель — это дань памяти спасателям, трудившимся во времена Великой Отечественной войны.