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В Екатеринбурге появится восьмиметровый памятник сотрудникам МЧС разных эпох

Появление монумента в честь уральских спасателей приурочено к 375-летию пожарной охраны России.

Источник: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге в честь 375-летия пожарной охраны России появится памятник сотрудникам МЧС. Восьмиметровый монумент будет установлен в сквере имени Геннадия Гуляева рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области.

Предполагается, что памятник станет подарком уральским спасателям на юбилей пожарной охраны от Фонда святой Екатерины и Администрации Екатеринбурга. Работать над монументом будут скульптор Алексей Щитов и архитектор Илья Соколов.

Композиция включает в себя три части, каждая из которых символизирует свою эпоху. В центре будет стоять постамент со статуей современного спасателя, держащего в руках ребенка. Слева от него расположится спасатель в форме 1857 года, отсылающий к дате основания первой пожарной и полицейской команды на Среднем Урале. Справа от них будет находиться девушка-спасатель — это дань памяти спасателям, трудившимся во времена Великой Отечественной войны.

— Каждая скульптура будет дополнена барельефами с изображениями герба Российской Федерации, спасательной техники разных времен и словами, которые знает любой сотрудник МЧС: «Предотвращение. Спасение. Помощь», — отметили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Ранее в Екатеринбурге анонсировали появление сквера имени Геннадия Гуляева, служившего полковником в подразделениях пожарной охраны. Он отдал профессии более сорока лет, а к завершению карьеры занимал пост начальника Управления пожарной охраны Управления внутренних дел Свердлоблисполкома. Сквер будет распожен на пересечении улиц Радищева — Московской, рядом с Главным управлением МЧС по Свердловской области.

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