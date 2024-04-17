В Пулково начинается дорожный ремонт: готовьтесь к пробкам

В аэропорту Пулково в Петербурге до конца апреля запланирован ремонт дорожного покрытия. Из-за работ будут попеременно ограничивать проезд по разным участкам дороги.
Первые работы уже стартовали: 17 и 18 апреля ограничен въезд на пандус к третьему этажу терминала, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Менять покрытие с попеременным ограничением движения на разных участках дороги будут до 30 апреля.
В аэропорту отмечают, что общественный транспорт по-прежнему высаживает пассажиров только на уровне третьего этажа терминала. Заехать на территорию аэропорта можно через транзитную зону № 1. Пассажиров просят планировать поездку в Пулково заранее.