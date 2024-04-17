Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково начинается дорожный ремонт: готовьтесь к пробкам

Дорожный ремонт ограничил движение в аэропорту Пулково в Петербурге.

В аэропорту Пулково в Петербурге до конца апреля запланирован ремонт дорожного покрытия. Из-за работ будут попеременно ограничивать проезд по разным участкам дороги.

Первые работы уже стартовали: 17 и 18 апреля ограничен въезд на пандус к третьему этажу терминала, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Менять покрытие с попеременным ограничением движения на разных участках дороги будут до 30 апреля.

В аэропорту отмечают, что общественный транспорт по-прежнему высаживает пассажиров только на уровне третьего этажа терминала. Заехать на территорию аэропорта можно через транзитную зону № 1. Пассажиров просят планировать поездку в Пулково заранее.

строительство