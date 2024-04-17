20-летний повар из Волгоградской области стал участником тв-шоу шефа Ивлева

Молодой человек выступил в популярном кулинарном шоу «Битва шефов».
Программу ведут признанные гуру вкусной кухни Константин Ивлев и Ренат Агзамов. 20-летний волжанин на кастинг принес луковый суп, который он сделал по собственному рецепту. Ведущим понравилось кулинарное творение нашего земляка.
«Очень вкусное изделие, — сказал Ренат Агзамов. — Это не похоже на блюдо от 20-летнего шефа».
Никита Проничкин в 3-м сезоне шоу попал в команду Константина Ивлева. Участнику из Волгоградской области с другими поварами пришлось пройти нелегкие испытания.
Сначала команде надо было приготовить жюльен. Ведущие назвали волгоградца на дегустации «талантливым и способным парнем» и даже «будущим русской кухни». Однако Никиту немного подвела подача блюда — было много петрушки.
Затем по заданию нужно было сделать блины. Соус к блюду, приготовленный Никитой, ведущим не понравился, и парень покинул проект. Но 20-летний повар сказал, что горд двумя пройденными этапами кулинарного поединка.