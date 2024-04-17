Из-за ЧП на железной дороге под Красноярском задерживаются несколько поездов

Сегодня в 07:37 по местному времени в Емельяновском районе с рельсов сошли два пустых вагона. В аварии никто не пострадал, угрозы экологии нет, однако ЧП привело к изменениям графика движения поездов, сообщили в КрасЖД.
По информации на 14 часов красноярского времени, задерживаются пассажирские поезда из Москвы в Читу, из Владивостока в Москву, из Читы в Москву и из Москвы во Владивосток. Отклонение от расписания — от двух до четырех часов.
Задержаны также электропоезда от станции Чернореченская до Красноярска и от станции Зыково до Назарово. Предположительно выйдет из графика и пригородный поезд от Назарово до Зыково.
Следователи выясняют причину и обстоятельства аварии на железной дороге.