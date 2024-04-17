Не смей сосать: что делать при укусе гадюки

Для начала запомним, как отличить опасную гадюку от безобидного ужа. Во-первых, у ужей по бокам овальной головы есть два ярко-желтых пятна. Во-вторых, переход от тела к хвосту плавный. В-третьих, они могут вырастать до полутора метра. Гадюки яркостью похвастаться не могут — эта рептилия может быть бурой, черной, серой, с медным или красноватым отливом. У некоторых видов на спинке можно увидеть цепочку из темных ромбов. Длина взрослой особи составляет 50−70 сантиметров. А еще тело гадюки шире ее головы и хвоста. В общем, довольно несуразная и невзрачная змея.
А теперь о том, что нужно и нельзя делать при встрече с гадюкой. Вы должны знать, что эта рептилия довольно пуглива и первой никогда не нападает. Поэтому лучший вариант — отойти в сторону и дать змее уползти. Но гадюка совершенно точно попробует укусить, если ей придется защищаться (например, если вы наступили на рептилию, пытаетесь ее поймать или держите в руках, скажем, для фото).
— Укус ее крайне болезненный и неприятный. Пострадавшая конечность отекает, появляются многочисленные местные кровоизлияния, может быть тошнота, озноб и жар, понижение или повышение давления, возможны даже судороги и потеря сознания, — рассказали в Дирекции ООПТ Ленобласти. — Для взрослого здорового человека яд гадюки не представляет смертельной опасности, но 0,3% укусов все-таки приводят к летальному исходу. Укус очень опасен для маленьких детей, а также для аллергиков.
Перейдем к основному — советам экспертов.
При укусе гадюки нужно:
- как можно меньше двигаться, чтобы яд медленнее всасывался в кровь;
- пить больше воды;
- принять любое антигистаминное средство;
- на место укуса наложить чистую и не слишком тугую повязку. Если змея укусила в руку — снимите кольца, часы и браслеты;
- как можно быстрее обратитесь в медучреждение (особенно если пострадавший — ребенок). Решение о введении антидота — за врачом.
Ни в коем случае нельзя:
- накладывать на укушенную конечность жгут;
- прижигать рану;
- прикладывать к ране компрессы, обкалывать место укуса, делать надрезы, чтобы «выдавить» яд, пытаться высосать яд;
- употреблять алкоголь — он усугубит интоксикацию.
Специалисты напоминают: лучшая профилактика укуса гадюки — внимательно смотреть под ноги и надевать закрытую обувь, оберегающую щиколотки.