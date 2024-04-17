Не смей сосать: что делать при укусе гадюки

Для начала запомним, как отличить опасную гадюку от безобидного ужа. Во-первых, у ужей по бокам овальной головы есть два ярко-желтых пятна. Во-вторых, переход от тела к хвосту плавный. В-третьих, они могут вырастать до полутора метра. Гадюки яркостью похвастаться не могут — эта рептилия может быть бурой, черной, серой, с медным или красноватым отливом. У некоторых видов на спинке можно увидеть цепочку из темных ромбов. Длина взрослой особи составляет 50−70 сантиметров. А еще тело гадюки шире ее головы и хвоста. В общем, довольно несуразная и невзрачная змея.