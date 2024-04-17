В Самаре определили место перезахоронения останков губернатора Григория Аксакова

«Мнения расходились, было сложно определить место, и областному правительству при личном участии губернатора Дмитрия Игоревича Азарова пришлось принимать соломоново решение, в результате чего удалось найти взаимопонимание между всеми участниками. Рады, что наши опасения были напрасны, мы весьма удовлетворены решением вопроса, поскольку место для перезахоронения останков Григория Сергеевича Аксакова было выбрано действительно почетное. Уверены, оно станет знаковым не только в нашем городе, в нашей губернии, но и вообще в России. Аксаковы — это фамилия, известная всему миру», — отмечает Коровин.