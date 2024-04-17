В Омске появятся 10 тысяч новых деревьев и 23 тысячи кустарников

«Особенность создания таких композиций состоит именно в том, что необходимо изучить место, условия, где закладывается такая композиция и подобрать растения с учётом специфики их роста и развития в комбинации с другими растениями. Поэтому подготовка подобных проектов занимает более длительное время, чем отрисовка цветника из однолетников. Кроме того, посадочные места необходимо готовить более основательно. Также стоит понимать, что посадки из многолетних растений проявят свою максимальную декоративность только через два-три года. В этом году мы полностью выполним работу, это уже будет красиво, будет видна структура, но полную силу многолетники обретут через пару лет», — пояснила Яна Бахта.