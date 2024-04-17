В Омске появятся 10 тысяч новых деревьев и 23 тысячи кустарников

В среду, 17 апреля, в Омском городском пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвящённая озеленению территории города. В этом году на омских улицах появятся не менее 10 тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников.
«Эти работы будут выполнены в рамках муниципального задания бюджетным учреждением “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, при благоустройстве общественных территорий по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”, во время весенних и осенних месячников и субботников», — рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Омска Михаил Горчаков.
Так, в рамках ежегодной акции «Сад Памяти» 27 апреля в Парке Победы высадят 79 деревьев. Кроме того, посадки запланированы на улицах, названных именами героев Великой Отечественной войны — Перелёта, Ватутина, Романенко, Тюленина и других. В рамках муниципального задания деревья высадят вдоль гостевого маршрута, при ремонте дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Например, массовые посадки запланированы при реконструкции Сыропятского тракта.
По словам замдиректора УДХБ по зелёному хозяйству Михаила Киреева, при озеленении города используются породы и сорта растений, которые хорошо себя зарекомендовали в наших условиях. В основном это сосна, ель обыкновенная, лиственница, берёза, ива шаровидная, рябина и яблоня сибирская. В небольших количествах также высаживаются клён остролистный, ясень, тополь пирамидальный, туя западная и яблоня краснолистная. Для создания живых изгородей используются кизильник, спирея и пузыреплодник.
«Наиболее оптимальное время для посадки зелёных насаждений — весна и осень. Весной высаживаем процентов 25. Основной объём посадок приходится на осень», — отметил Михаил Киреев.
В департамент городского хозяйства мэрии и окружные администрации регулярно поступают обращения от организаций и предприятий, готовых предоставить посадочный материал и участвовать в высадке деревьев и кустарников.
«Хочу отметить, что сложность заключается не в посадке деревьев, а в дальнейшем уходе, который необходимо обеспечивать до трёх лет. Не все предприятия и организации готовы брать на себя такую обязанность. В каждом случае проговариваем предметно, определяем места, где есть возможность у нашего УДХБ осуществлять уходные работы. В последнее время развиваем направление по замене зелёных насаждений с участием различных организаций на территориях школ, детских садов. Здесь есть возможность осуществлять регулярный полив и уход, это также связано с экологическим воспитанием детей», — подчеркнул Михаил Горчаков.
При этом в целях обеспечения безопасной городской среды необходима не только высадка новых растений, но и реконструкция существующих деревьев и кустарников.
«Около 70% деревьев, внесённых в план сноса, — по обращениям граждан. При этом, если отслеживать по годам, то мы за последние десять лет раза в три уменьшили объём сноса и кронирования деревьев», — отметил Михаил Киреев.
Михаил Горчаков также напомнил, что в мае прошлого года при администрации города была создана рабочая группа по озеленению. В её состав входят депутаты Омского Горсовета, представители структурных подразделений мэрии, ОмГАУ и общественники.
«Акцент сделан на совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся содержания и защиты зелёных насаждений. Уже подготовлен ряд предложений о внесении изменений в 45-е Решение Омского городского Совета, будут внесены изменения в расчет восстановительной стоимости при нанесении ущерба зелёным насаждениям», — рассказал Михаил Горчаков.
Начальник сектора питомника БУ «УДХБ» Яна Бахта рассказала, что в этом году в Омске будут созданы первые цветники с использованием многолетних культур.
«Устойчивость растительных композиций — важная задача для нас. Это, в первую очередь, эстетично, в том числе в ранневесенний период, когда клумбы ещё стоят голые.
Многолетние растения начинают вегетацию с самой ранней весны. Второй момент — экологический. И что, немаловажно, это снижение экономических затрат при уходе за такими клумбами», — подчеркнула руководитель.
Клумбы с многолетними растениями появятся на пересечении улиц Красный путь и Затонская, около Успенского кафедрального Собора, в сквере Первомайский. В композициях будут использованы эхинацея пурпурная, роза ругоза, вейник остроцветковый, гортензия, спирея и дельфиниум.
«Особенность создания таких композиций состоит именно в том, что необходимо изучить место, условия, где закладывается такая композиция и подобрать растения с учётом специфики их роста и развития в комбинации с другими растениями. Поэтому подготовка подобных проектов занимает более длительное время, чем отрисовка цветника из однолетников. Кроме того, посадочные места необходимо готовить более основательно. Также стоит понимать, что посадки из многолетних растений проявят свою максимальную декоративность только через два-три года. В этом году мы полностью выполним работу, это уже будет красиво, будет видна структура, но полную силу многолетники обретут через пару лет», — пояснила Яна Бахта.
Яна Бахта также добавила, что сегодня специалисты муниципального питомника изучают и разыскивают аборигенные растения, потому что такие растения обладают высокой адаптивной способностью к нашим условиям.
Кроме того, продолжается подготовка к городской выставке зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Так как 2024 год объявлен в России Годом семьи, тема выставки также определена как «Год семьи».
«Традиционно выставка пройдет на территории скверов “Выставочный” и “Воскресенский”. В настоящее время эскизы композиций ещё дорабатываются и будут утверждены в ближайшее время, после чего мы приступим к разработке технического задания», — рассказал Михаил Горчаков.
Часть композиций будет подготовлена подрядчиком, во «Флоре» также примут участие структурные подразделения администрации города, ресурсоснабжающие организации и другие предприятия.