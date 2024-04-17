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Иркутян просят не спешить обменивать банкноты

В России изменили дизайн банкнот номиналом 100 и пять тысяч рублей. Этим немедленно воспользовались мошенники, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Мэрия Иркутска

Аферисты звонят гражданам и предлагают срочно обменять старые банкноты на новые, чтобы они не «сгорели». Особенно на эту уловку ведутся пенсионеры, которые уже привыкли к денежным реформам и обмену наличных. Вместо денег им подсовывают «куклы».

«Старые» банкноты сохраняют свою платёжную способность наравне с новыми и будут постепенно изыматься из оборота, по мере износа. Ими так же можно платить во всех торговых точках, они из-за модернизации не перестают быть действующими.

В Банке России уточнили, что до 2025 года будут постепенно изменять все банкноты, от 10 рублей до тысячи. Одновременно с изменением дизайна будет усилена защита.