Подпольное детство: живших в подвале малышей отправили в социальный центр

О возможном ненадлежащем воспитании детей, проживающих в Доме работников мясокомбината, в полицию сообщили 9 апреля. Местная жительница увидела во дворе полуодетого чумазого мальчика, гулявшего в одиночестве. Малыш в силу возраста не смог рассказать тете, где его родители, но показал, откуда пришел — из подвала. Не поверив мальчику, женщина заглянула внутрь, а после этого сразу же набрала номер полиции.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвале троих мальчиков. Младший (ему всего два года) с аппетитом уплетал печенье, запивая соком. Средний, 4‑летний, жевал булку. Старшему, 6‑летнему, было не до обеда: он увлеченно рубился в компьютерную игру. Полиция быстро выяснила, что малыши живут в подвале с 36‑летним отцом.
Обстановка в подвальном помещении свидетельствовала о том, что семья обитает тут довольно давно. На полу — линолеум с рисунком, имитирующим ламинат, поверх него — ковры. Вдоль стены стоит самодельный стеллаж. На нем — комплектующие для компьютера, гитара без грифа, книги, инструменты. Уюта этому уголку добавляет гирлянда, лампочки которой горят мягким желтым светом. Толстые матрасы уложены около трубы отопления.
Еду для себя и детей глава семейства готовил в мультиварке. В тот день, когда к подпольным жителям нагрянули полицейские, на обед была гречневая каша. Судя по банкам с крупами, мужчина старался кормить детей разнообразно.
Подумал глава семейства и о гигиене. Так как все коммуникации проходят как раз через подвал, подключиться к сетям водоснабжения и канализации не составило труда. В углу блестит белоснежными боками унитаз, неподалеку — раковина с краном. И все же…
«В ходе проверки были обнаружены антисанитарные условия, в которых проживали и воспитывались дети. Сотрудниками полиции было принято решение об изъятии детей и помещении их в медучреждение», — сообщили в полиции.
Выяснилось, что у малышей ОРВИ. Их забрали в Филатовскую больницу, а затем отправили в социальный центр.
Матери уже сообщили: чтобы забрать детей, она должна обратиться в органы опеки и подтвердить, что для проживания мальчиков имеется благоустроенное жилье. На встречу с представителями органов опеки женщина не явилась. По телефону она сообщила, что решает жилищный вопрос в Самаре.
«Прокуратура обратит особое внимание на вопросы дальнейшего жизнеустройства детей с целью их прав на благополучное и безопасное воспитание», — заявили в надзорном ведомстве.
Родительница мальчиков, к слову, знакома сотрудникам служб.
«Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. А также к уголовной ответственности — за покушение на кражу», — сообщили в петербургском Следкоме.
И все же как так получилось, что мальчики оказались с отцом в подвале, а мать в другом регионе?
Как заявил журналистам отец детей, малыши сами попросились к нему в Питер. Мол, раньше родители позволяли им все, а новый ухажер мамы решил детей воспитывать. А подвал… Просто сейчас он как раз копит на просторную квартиру, мол, не снимать же однушку.
По словам матери, она с сыновьями жила в частном доме. И именно отец детей попросил отпустить наследников к нему на месяц. Женщина заявила журналистам, что общалась с сыновьями по видеосвязи, но даже подумать не могла, что они оказались в таких условиях.
Сотрудники полиции возбудили в отношении родителей мальчиков уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». У следователей вопросы возникли и к службе соцзащиты.
«Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц компетентных органов и профильных служб, которые должны оказывать поддержку неблагополучным семьям», — заявили в петербургском Следкоме.