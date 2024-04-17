Подпольное детство: живших в подвале малышей отправили в социальный центр

Как заявил журналистам отец детей, малыши сами попросились к нему в Питер. Мол, раньше родители позволяли им все, а новый ухажер мамы решил детей воспитывать. А подвал… Просто сейчас он как раз копит на просторную квартиру, мол, не снимать же однушку.