Квартиру в викторине «Опорный край» выиграл начальник карьера в поселке Малышева

— Пока ключи не получу, не поверю. А ключи получу, как вызовут. Коллеги еще о выигрыше не знают, рассказал только узкому кругу. Никто из них не верит, также как и я. Когда я узнал, думал, что, вроде, не первое апреля, что шутить? — поделился Евгений, приехавший за своим призом в пункт выдачи.