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Квартиру в викторине «Опорный край» выиграл начальник карьера в поселке Малышева

Житель поселка Малышева выиграл квартиру в Екатеринбурге благодаря викторине «Опорный край».

Источник: Комсомольская правда

Начальник карьера в поселке Малышева стал победителем викторины «Опорный край». Мужчина по имени Евгений стал счастливым обладателем квартиры в Екатеринбурге в районе Уктус.

— Пока ключи не получу, не поверю. А ключи получу, как вызовут. Коллеги еще о выигрыше не знают, рассказал только узкому кругу. Никто из них не верит, также как и я. Когда я узнал, думал, что, вроде, не первое апреля, что шутить? — поделился Евгений, приехавший за своим призом в пункт выдачи.

Также победитель поделился, что у него подрастает дочь. Сейчас она учится в восьмом классе. Выигранную квартиру семья рассматривает как вариант жилья для ребенка. Девочка планирует поступать в учебное заведение в Екатеринбурге. Также Евгений не исключил возможности, что и сам может переехать в новую квартиру.

Ранее стало известно, что екатеринбуржец, попавший в ДТП на Porsche, выиграл в викторине «Опорный край». Мужчине достался «Москвич».