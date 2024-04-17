Притворились овцами: под Волгоградом накрыли майнинговые фермы

Три майнинговые фермы обнаружили в Волгоградской области. В общей сложности преступники нанесли ущерб ресурсоснабжающей организации в размере 3 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», нарушители установили оборудование на базе предприятия агропромышленного комплекса и личного подсобного хозяйства.