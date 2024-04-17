Притворились овцами: под Волгоградом накрыли майнинговые фермы

Три майнинговые фермы обнаружили в Волгоградской области. В общей сложности преступники нанесли ущерб ресурсоснабжающей организации в размере 3 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», нарушители установили оборудование на базе предприятия агропромышленного комплекса и личного подсобного хозяйства.
— Оборудование подключили его в обход приборов учета. В качестве маскировки характерного шума, который издает установка для добычи криптовалют, на одном из объектов нарушители использовали аудиозапись блеяния овец и крупного рогатого скота, — уточнили в ведомстве.
Хитрость не помогла владельцам скрыть факт растраты огромного количества электроэнергии. Ущерб составил миллионы. Материалы направили в правоохранительные органы. Нарушителям грозит тюрьма и штрафы.