Власти Краснодара рассказали, когда начнут укладывать рельсы для новой трамвайной ветки

Первые этапы работ, включая укладку рельсов и шпал, планируется начать в конце мая или в начале июня в районе разворотного кольца у Западного трамвайного депо. Заместитель главы Краснодара, Владимир Архипов, отметил, что вначале строители будут двигаться от разворотного кольца в сторону улицы Красных Партизан.



На данный момент территория, где будет проложена новая трамвайная линия, уже освобождена от гаражей. Работники переместили забор КТТУ, депо и склады предприятия.