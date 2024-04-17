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Власти Краснодара рассказали, когда начнут укладывать рельсы для новой трамвайной ветки

В июне в Краснодаре начнется строительство новой трамвайной ветки, как сообщает телеканал «Краснодар».

Первые этапы работ, включая укладку рельсов и шпал, планируется начать в конце мая или в начале июня в районе разворотного кольца у Западного трамвайного депо. Заместитель главы Краснодара, Владимир Архипов, отметил, что вначале строители будут двигаться от разворотного кольца в сторону улицы Красных Партизан.

На данный момент территория, где будет проложена новая трамвайная линия, уже освобождена от гаражей. Работники переместили забор КТТУ, депо и склады предприятия.

строительство