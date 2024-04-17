«Придётся потерпеть». Перестройка в атмосфере меняет прогноз на следующую неделю

Холодная погода пришла в Петербург надолго. Прогноз погоды на ближайшие дни и даже на следующую неделю даёт 17 апреля главный синоптик города Александр Колесов.
«В Санкт-Петербурге +1 гр., а Ленинградскую область разделило пополам, на севере до −1 гр., на юге до +2…+4 гр. Снег, думаю, уже все видели, но осадки отходят от города и днем существенных в Санкт-Петербурге уже не должно быть, все прошли ночью», — пишет Колесов в своем телеграм-канале.
Однако поступление холодного воздуха с севера продолжится, прогрева сегодня почти не будет — максимум плюс 2−3 градуса. Радует только то, что практически нет ветра. Завтра чуть лучше: несмотря на ночной мороз в 1−3 градуса ниже нуля, днем солнце может прогреть воздух до плюс 4 градусов.
«В пятницу погода не хочет меняться, поэтому циклон выходит на Ленинградскую область, днем снег, даже сильный снег будет, снежный покров образуется на большей части области и в Санкт-Петербурге тоже. Так что сразу настраиваемся на возврат зимы на пару дней», — предупреждает Колесов.
В воскресенье вероятна «более приличная, хотя всё еще холодная погода» — плюс 5 градусов, без осадков.
«Еще недавно казалось, что пройдет один циклон через нашу область и погода восстановится, но перестройка воздушных потоков в атмосфере готовит нас к целой серии южных циклонов и сохранению более холодной погоды и на следующей неделе. Так что придётся потерпеть».