«Придётся потерпеть». Перестройка в атмосфере меняет прогноз на следующую неделю

«В Санкт-Петербурге +1 гр., а Ленинградскую область разделило пополам, на севере до −1 гр., на юге до +2…+4 гр. Снег, думаю, уже все видели, но осадки отходят от города и днем существенных в Санкт-Петербурге уже не должно быть, все прошли ночью», — пишет Колесов в своем телеграм-канале.