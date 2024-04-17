Нестойкая ремиссия. Как лечат рак в Башкирии, если мало денег и лекарств

Проблемой, по словам эксперта, является то, что в республике всего 4 сертифицированных детских онколога, и все они в Уфе. В то же время в районах отсутствует сеть детских онкологических кабинетов при ЦАОП (по нормативам должно быть не менее 8), нет и врачей для работы в них. Как подчеркнул Байрамгулов, ввод Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ позволил устранить дефицит коечного фонда: показатель обеспеченности вырос с 0,49 до 0,91 (по РФ — 0,8). В медучреждении развернуто 92 койки, в том числе по 30 — по профилям «онкология» и «гематология». Соблюдается пятидневный срок оказания медпомощи по программе госгарантий — решать вопросы направления детей с онкодиагнозами в Уфу помогают механизм телемедицинских консультаций и санавиация. Ответственность за маршрутизацию возложена на педиатров и взрослых онкологов.