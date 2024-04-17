Нестойкая ремиссия. Как лечат рак в Башкирии, если мало денег и лекарств

В конце марта в Республиканском онкоцентре умер 65-летний мужчина. СКР Башкирии возбудил по этому факту уголовное дело. Родственники обвинили в произошедшем врачей. Те же заверили, что оказали необходимую помощь в нужном объеме. При этом медики признают, что финасирование сокращается, растет дефицит лекарств. Как лечат от рака в нынешних реалиях, разбирался «АиФ-Башкортостан».
Чем раньше, тем лучше
По данным минздрава, онкозаболеваемость в Башкирии пошла вверх: в 2023 г. выявлено 14544 случая злокачественных новообразований (ЗНО) — на 1595 больше, чем в 2022-м. Как уточнил первый замминистра Роберт Иштуков, в структуре заболеваемости лидируют рак молочной железы, кожи и предстательной железы. В 2023 г. скончались 6316 человек. На первом месте среди причин смертности — рак лёгкого, далее следуют рак желудка и молочной железы. С 2020 года показатели смертности удалось снизить со 180 до 155 человек на 100 тыс. населения.
При этом, по данным главы территориального ФОМС Юлии Кофановой, у 63% больных ЗНО выявлены на ранней стадии. До 60% онкопациентов состоят на учёте 5 и более лет, до 17,3% снизилась годичная летальность. За 5 лет реализации федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями финансирование службы выросло в 1,6 раз, созданы беспрецедентные условия для повышения доступности и качества онкопомощи.
«Пациенты в полной мере охвачены медицинскими организациями онкологического профиля, им нет надобности лечиться в других регионах» — отметила Юлия Кофанова.
Вместе с тем, по её словам, снижение в 2023 г. числа законченных случаев говорит о том, что тенденция сохраняется — часть онкобольных обращается в иногородние частные клиники.
По данным ФОМС, в 2023 г. за 25 случаев раннего выявления онкопатологии медикам выплатили 46,5 тыс. руб. — это лишь 5,6% от выделенных средств.
Ближе к пациенту
Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) Адель Измайлов рассказал: в системе оказания онкопомощи функционируют 68 первичных кабинетов, 13 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и 10 отделений противоопухолевой лекарственной терапии в городах и районах (филиалы РКОД). Тем самым, пациентам, получающим химиотерапию, нет необходимости ездить за сотни километров в Уфу. На месте они получают и все необходимые препараты.
Адель Измайлов признал, что работа онкослужбы в значительной степени зависит от поддержки региональных властей,
«Не хватает объёмов по КТ и МРТ, эндоскопии, чтобы проводить диспансерное обследование, — уточнил Измайлов. — Федеральных денег не хватает ни одному региону. Так, у нас заложено 3 тыс. молекулярно-генетических исследований, а реальная потребность — 6 тыс. В июне закончим годовой объём, дальше делаем либо за счёт помощи региональных властей либо — за счёт средств диспансера. Пересматриваем схемы лечения, стараемся оптимизировать, растянуть деньги — без помощи региональных властей, конечно, не хватит, чтобы пролечить пациентов по современным стандартам с выполнением клинических рекомендаций».
В этих условиях онкологам облегчает работу клиника БГМУ, где часть больных получает лечение за счёт федеральных средств. Помимо хирургического стационара, в клинике открыто отделение химиотерапии.
К сожалению, отметил Измайлов, выпускники, в том числе целевики, отказываются ехать в районы. Поэтому, если РКОД, его филиалы и ЦАОП крупных городов полностью укомплектованы врачами и медперсоналом, то в 12 из 68 первичных кабинетов вообще нет врача, часть ЦАОП укомплектованы на 86%, а некоторые — максимум на 50%.
«Хотим ввести врачей ЦАОП в структуру поликлиники РКОД и командировками обеспечить работу центров» — объяснил он.
Детские проблемы
Главный внештатный детский онколог Рустам Байрамгулов отметил, что в 2023 году в Башкирии выявлено 130 случаев первичного детского рака (14,4 на 100 тыс., в РФ — 12,8). Это больше, чем в 2021 (116) и 2022 годах (118). При этом растёт пятилетняя выживаемость, а также доля детей с 1-й и 2-й стадиями. Процент запущенных случаев, соответственно, снизился. Смертность также имеет тенденцию к снижению: с 3,47 в 2018 г. до 1,9 в 2023-м.
Проблемой, по словам эксперта, является то, что в республике всего 4 сертифицированных детских онколога, и все они в Уфе. В то же время в районах отсутствует сеть детских онкологических кабинетов при ЦАОП (по нормативам должно быть не менее 8), нет и врачей для работы в них. Как подчеркнул Байрамгулов, ввод Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ позволил устранить дефицит коечного фонда: показатель обеспеченности вырос с 0,49 до 0,91 (по РФ — 0,8). В медучреждении развернуто 92 койки, в том числе по 30 — по профилям «онкология» и «гематология». Соблюдается пятидневный срок оказания медпомощи по программе госгарантий — решать вопросы направления детей с онкодиагнозами в Уфу помогают механизм телемедицинских консультаций и санавиация. Ответственность за маршрутизацию возложена на педиатров и взрослых онкологов.
«Рост онкологической заболеваемости — положительный момент развития системы здравоохранения, — резюмировал Адель Измайлов. — В связи с широким внедрением современных методов диагностики и лечения, увеличением числа выявленных онкопатологий на ранней стадии снизилась смертность. Благодаря применению дорогостоящих таргетных и иммунных препаратов увеличилась продолжительность жизни при некоторых онкозаболеваниях у пациентов с 4-й стадией. Те, кто ранее погибал в течение полугода, теперь живут при хорошем качестве жизни более 5 лет».