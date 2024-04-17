В Новосибирской области выдано более 54 тысяч сертификатов на региональный семейный капитал

Областной семейный капитал предоставляется c 2012 года в проактивном формате при присвоении семье статуса многодетной. Его сумма ежегодно индексируется, в 2024-м она составляет 146,7 тысячи рублей. В основном средства используют на приобретение жилья, автотранспорта, сельскохозяйственной и органической техники, обучение детей.
По словам Ирины Тур, воспитывающей трех детей, областной семейный капитал позволил купить легковой автомобиль, на котором супруги отвозят ребят в школу и на занятия в кружки дополнительного образования — они увлекаются рисованием акварелью и маслом, а также скетчингом.
Семья Веденеевых получила статус многодетной после рождения близнецов и приобрела на средства сертификата компьютер. Старшие дети, которые уже учатся в школе, используют его для изучения английского языка, просматривают образовательные программы о космосе, медицине и дизайне.
Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8−800−2500−201.