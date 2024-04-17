Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области выдано более 54 тысяч сертификатов на региональный семейный капитал

В Новосибирской области уже более 54 тысяч многодетных семей получили сертификаты на региональный семейный капитал. Об этом сообщила начальник управления организации социальных выплат областного министерства труда и социального развития Татьяна Мальцева. Поддержка семей с детьми — один из приоритетов деятельности правительства региона.

Источник: Российская газета

Областной семейный капитал предоставляется c 2012 года в проактивном формате при присвоении семье статуса многодетной. Его сумма ежегодно индексируется, в 2024-м она составляет 146,7 тысячи рублей. В основном средства используют на приобретение жилья, автотранспорта, сельскохозяйственной и органической техники, обучение детей.

По словам Ирины Тур, воспитывающей трех детей, областной семейный капитал позволил купить легковой автомобиль, на котором супруги отвозят ребят в школу и на занятия в кружки дополнительного образования — они увлекаются рисованием акварелью и маслом, а также скетчингом.

Семья Веденеевых получила статус многодетной после рождения близнецов и приобрела на средства сертификата компьютер. Старшие дети, которые уже учатся в школе, используют его для изучения английского языка, просматривают образовательные программы о космосе, медицине и дизайне.

Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8−800−2500−201.