В Новосибирской области выдано более 54 тысяч сертификатов на региональный семейный капитал

В Новосибирской области уже более 54 тысяч многодетных семей получили сертификаты на региональный семейный капитал. Об этом сообщила начальник управления организации социальных выплат областного министерства труда и социального развития Татьяна Мальцева. Поддержка семей с детьми — один из приоритетов деятельности правительства региона.