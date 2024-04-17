Дождливый день прогнозируют в Хабаровском крае 18 апреля

Ожидается, что 18 апреля в Хабаровском крае сохранится дождливая погода с незначительными изменениями температуры и ветра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевом центре ночью температура составит от +6 до +8 градусов, а днем поднимется до +13 .. +15 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В центральных районах местами ожидается преимущественно кратковременный дождь, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах осадков не ожидается. Температура ночью составит от +1 до +9 градусов, а днем — от +8 до +17 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от двух до 14 метров в секунду.
В северных районах края также местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура опустится от −2 до +5 градусов, а днем поднимется от −3 до +5 градусов. Ветер северных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду.