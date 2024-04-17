Дождливый день прогнозируют в Хабаровском крае 18 апреля

В центральных районах местами ожидается преимущественно кратковременный дождь, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах осадков не ожидается. Температура ночью составит от +1 до +9 градусов, а днем — от +8 до +17 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от двух до 14 метров в секунду.