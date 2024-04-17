В мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт общегородской субботник

«Управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений за оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества в доме, — поясняют в ответе на запрос Сиб.фм сотрудники мэрии Новосибирска. — Контроль за содержанием общего имущества, в том числе уборку придомовой территории, осуществляют собственники помещений в многоквартирном доме путем проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ по содержанию придомовой территории, в соответствии с перечнем работ и услуг, утвержденным на общем собрании в порядке, предусмотренном ЖК РФ».