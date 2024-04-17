Ирина Пегова похвасталась цветами от любимого мужчины

Нижегородская актриса Ирина Пегова показала цветочный букет от своей второй половинки. Подарком она похвасталась в своем Telegram-канале.
Любимый мужчина, имя которого Пегова не стала приводить, прислал ей шикарный букет розовых роз. Как пояснила актриса, за присвоение звания народной артистки РФ.
Напомним, что президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ Пеговой 3 апреля 2024 года. Такое почетное звание нижегородка заслужила за большие заслуги в области кинематографического и театрального искусства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ирина Пегова восхитила поклонников новым амплуа.