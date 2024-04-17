В Богучанском районе достроили дополнительное здание школы № 4

В с. Осиновый мыс Богучанского района достроено дополнительное здание школы № 4 площадью порядка 2 тыс. кв. метров. Учиться в здании будут 85 учеников с 5 по 11 класс, рассказали в Минстрое Красноярского края.
На строительство из краевого бюджета было выделено 345 млн руб.
Двухэтажное здание располагается рядом с прежним корпусом. На первом этаже находятся кабинеты химии и биологии с лаборантскими. Также там выделены помещения под кабинет врача и пищеблок.
На втором этаже решили расположить учительскую, два универсальных учебных кабинета с мобильным комплектом для компьютерного класса, а ещё кабинеты географии, истории, обществознания, математики, русского языка и литературы.
По словам Ольги Рукосуевой, директора школы, одно из зданий школы несколько лет назад сгорело и учиться детям пришлось в одном здании в две смены.