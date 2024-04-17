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В Богучанском районе достроили дополнительное здание школы № 4

На эти цели было выделено 345 млн руб.

Источник: Reuters

В с. Осиновый мыс Богучанского района достроено дополнительное здание школы № 4 площадью порядка 2 тыс. кв. метров. Учиться в здании будут 85 учеников с 5 по 11 класс, рассказали в Минстрое Красноярского края.

На строительство из краевого бюджета было выделено 345 млн руб.

Двухэтажное здание располагается рядом с прежним корпусом. На первом этаже находятся кабинеты химии и биологии с лаборантскими. Также там выделены помещения под кабинет врача и пищеблок.

На втором этаже решили расположить учительскую, два универсальных учебных кабинета с мобильным комплектом для компьютерного класса, а ещё кабинеты географии, истории, обществознания, математики, русского языка и литературы.

По словам Ольги Рукосуевой, директора школы, одно из зданий школы несколько лет назад сгорело и учиться детям пришлось в одном здании в две смены.

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