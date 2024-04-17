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На железной дороге под Красноярском восстановили движение после схода вагонов

Все поезда, задержанные из-за утреннего происшествия на Красноярской железной дороге, где сошли с рельсов вагоны, отправились по маршрутам.

Движение транспорта на станции Зеледеево в Емельяновском районе полностью восстановлено; задержанные поезда продолжили путь к месту назначения; «отклонение от расписания — до семи часов», — проинформировали в КрасЖД.

В ведомстве уточнили, что приоритет в пропуске транспорта остается за пассажирскими поездами дальнего следования и электричками. Пассажиры, для которых задержка превысила четыре часа, обеспечены питанием.

Ранее стало известно, что из графика из-за ЧП выбились четыре поезда дальнего следования и несколько электропоездов.