На железной дороге под Красноярском восстановили движение после схода вагонов

Движение транспорта на станции Зеледеево в Емельяновском районе полностью восстановлено; задержанные поезда продолжили путь к месту назначения; «отклонение от расписания — до семи часов», — проинформировали в КрасЖД.
В ведомстве уточнили, что приоритет в пропуске транспорта остается за пассажирскими поездами дальнего следования и электричками. Пассажиры, для которых задержка превысила четыре часа, обеспечены питанием.
Ранее стало известно, что из графика из-за ЧП выбились четыре поезда дальнего следования и несколько электропоездов.