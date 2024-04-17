Восемь выходных дней ожидают жителей в Башкирии в честь майских праздников

В Башкирии ожидаются длинные выходные в честь майских праздников. Об этом напомнили в республиканском Минтруда.
Праздничными днями в 2024 году являются 1 и 9 мая, однако из-за переносов выходных дней жители Башкирии отдохнут по четыре дня в течение двух недель.
— Выходной день с субботы 6 января перенесли на пятницу 10 мая, выходной с субботы 27 апреля перенесли на понедельник 29 апреля, а выходной с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля, — объяснили в ведомстве.
Напомним, что следующая рабочая неделя в Башкирии будет шестидневная — с 22 по 27 апреля.