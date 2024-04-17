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Восемь выходных дней ожидают жителей в Башкирии в честь майских праздников

Жителям Башкирии предоставят восемь выходных дней в честь майских праздников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются длинные выходные в честь майских праздников. Об этом напомнили в республиканском Минтруда.

Праздничными днями в 2024 году являются 1 и 9 мая, однако из-за переносов выходных дней жители Башкирии отдохнут по четыре дня в течение двух недель.

— Выходной день с субботы 6 января перенесли на пятницу 10 мая, выходной с субботы 27 апреля перенесли на понедельник 29 апреля, а выходной с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля, — объяснили в ведомстве.

Напомним, что следующая рабочая неделя в Башкирии будет шестидневная — с 22 по 27 апреля.

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