Движение по набережной Гребного канала будет прекращено из подготовки военного парада

Движение транспорта по набережной Гребного канала будет прекращено с 09:00 до 14:30 минут 22, 23, 24 и 25 апреля, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Речь идет об участке от Казанского съезда до дома № 112А по улице Слобода Печеры. Изменение связано с подготовкой к проведению военного парада 9 мая.
«В указанный период планируется организовать движение автобусов маршрута А-5 от Деловой улицы до остановки “Деревня Печеры” в оба направления», — добавила Ирина Сухова.