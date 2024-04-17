На популярном маршруте в Воронеже появятся 20 новых автобусов

Воронежский перевозчик приобретает новую технику для работы на автобусном маршруте № 80. Речь идет об автобусах большого класса «Нефаз». В Воронеж уже прибыли 14 единиц транспорта, а всего их появится 20 штук. Закупка идет по программе льготного лизинга за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния. Об этом рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в среду, 17 апреля.
Глава администрации города отметил, что транспортные компании сейчас сталкиваются с рядом сложностей: ростом стоимости запчастей, дефицитом водителей и в целом с непростыми экономическими условиями для эксплуатации и приобретения новых машин.
В результате качество услуг не устраивает ни горожан, ни мэрию.
— Радует, что, несмотря на обстоятельства, некоторые другие перевозчики также проявляют личную ответственность и добросовестность — прикладывают усилия для привлечения работников, подают заявки на участие в различных федеральных программах и пользуются льготными механизмами для обновления подвижного состава, — прокомментировал мэр новость о приобретении 20 автобусов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что муниципальный перевозчик «Воронежпассажиртранс» выставил на продажу 37 автобусов ЛиАЗ. Торги пройдут в форме электронного аукциона. Заявки принимаются до 25 апреля, а итоги подведут 6 мая.
В мэрии ранее пояснили, что на продажу выставляется техника, которая была заменена новой, и это — распространенная практика.