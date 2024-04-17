На популярном маршруте в Воронеже появятся 20 новых автобусов

Воронежский перевозчик приобретает новую технику для работы на автобусном маршруте № 80. Речь идет об автобусах большого класса «Нефаз». В Воронеж уже прибыли 14 единиц транспорта, а всего их появится 20 штук. Закупка идет по программе льготного лизинга за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния. Об этом рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в среду, 17 апреля.