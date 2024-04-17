В Петербурге ПНИ переименуют в дома социального обслуживания

Психоневрологические интернаты (ПНИ) в Петербурге переименуют в дома социального обслуживания. 17 апреля соответствующий законопроект губернатора в первом чтении приняло Заксобрание города, передает корреспондент «Фонтанки».



Как пояснил представитель Смольного в парламенте Констатин Сухенко, включение домов соцобслуживания в номенклатуру не предусматривает создание новых учреждений, «а предполагают реорганизацию действующих психоневрологических интернатов путем их переименования». Спикер добавил, что и цели деятельности учреждений при переименовании не изменятся.



«Учитывая современные российские тенденции развития отрасли социального обслуживания, использование в наименовании государственного социального учреждения терминов, отражающих наличие у получателя социальных услуг каких-либо отклонений или заболеваний, является некорректным с точки зрения морально-экологических норм. В связи с чем психоневрологические интернаты Санкт-Петербурга предложено переименовать», — сказал Сухенко.