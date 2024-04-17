Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции

«Я надеюсь, для Мангупской экспедиции этот год будет таким рубежным, потому что мы будем вести работы на крупных новых объектах, либо на новых участках археологических памятников, которые уже хорошо известны. Наша цель — поиск и изучение административных зданий в центральной части городища. Как мы предполагаем, они будут находиться в непосредственной близости от базилики», — сказал декан факультета Валерий Науменко.