Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции

«Что касается самых ранних древностей, то в этом году, как и в предыдущие годы, планируется экспедиция Александра Евгеньевича Кислого в восточном Крыму. А наши экспедиции, которые исследуют античные памятники, в этом году планируют активную работу от Черноморского (городище Калос Лимен) и до Керчи», — сказал Майко.
Керченская экспедиция под руководством Александра Кислого изучает памятники эпохи энеолита и бронзового века, такие, как Глейки II и поселения Каменской культуры.
Откроет полевую работу Донузлавская экспедиция, которая ведет исследования на территории Черноморского, Раздольненского и Сакского районов.
«Также планируется совместная с Институтом археологии РАН Южно-Боспорская экспедиция, которая изучает памятники Нимфея и другие интереснейшие объекты на территории Керчи», — рассказал специалист.
На территории пещерного города Эски-Кермен археологи планируют продолжить изучение Северного храма, открытого в 2022 году. Об этом рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова. Ученые исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского продолжат исследование могильника Опушки в Белогорском районе Крыма и пещерного города Мангуп.
«Я надеюсь, для Мангупской экспедиции этот год будет таким рубежным, потому что мы будем вести работы на крупных новых объектах, либо на новых участках археологических памятников, которые уже хорошо известны. Наша цель — поиск и изучение административных зданий в центральной части городища. Как мы предполагаем, они будут находиться в непосредственной близости от базилики», — сказал декан факультета Валерий Науменко.
Мангупская экспедиция продолжит работу на могильнике Алмалык-Дере, где недавно было открыто шесть уникальных погребальных курганов. Археологи предполагают, что всего в этом некрополе может быть более тысячи захоронений.