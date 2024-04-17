«Это было похоже на конец света»: Екатерина Одинцова рассказала о последствиях ливней в Дубае

Мощный ливень, который обрушился на Дубай 16 апреля, полностью затопил улицы ОАЭ. Нижегородская телеведущая и экс-супруга Бориса Немцова Екатерина Одинцова, проживающая сейчас в Дубае, сравнила стихию с концом света. Об этом Екатерина Одинцова рассказала на своей странице в социальной сети.
— Когда дождь только начинался, я радовалась, что стало прохладнее. Я даже не могла предположить, какие будут последствия, — призналась нижегородка.
На Дубай обрушились гроза, ливень и град. Вода поднялась так высоко, что доходила жителям города почти до колена. Транспорт уже не ездил, а плыл по дорогам. Температура воздуха упала с 30 до 22 градусов.
— Это было похоже на конец света. Дождь стеной, не было видно ничего в нескольких метрах, — добавила Екатерина Одинцова.
Ранее сообщалось о том, что Екатерина Одинцова встретилась с известной нижегородской моделью Натальей Водяновой в ОАЭ.