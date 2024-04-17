В Сочи будут изымать электросамокаты, оставленные в неположенном месте

В Сочи перед стартом курортного сезона ужесточают требования к компаниям, которые предоставляют электросамокаты в аренду, и к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь электросамокаты, брошенные в неположенном месте. будут изыматься местными властями, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.