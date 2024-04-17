Сергей Собянин: За пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Если специалисты обнаружат лесной пожар, то сразу же сообщат о нем в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, а также в федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана». После этого будут приняты меры оперативного реагирования.