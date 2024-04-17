Сергей Собянин: За пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Патрулирование будут проводить с 1 мая на территории Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. В работе задействуют 10 воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр». Они будут базироваться в семи региональных аэропортах.
Если специалисты обнаружат лесной пожар, то сразу же сообщат о нем в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, а также в федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана». После этого будут приняты меры оперативного реагирования.
«Впервые авиапатрулирование организовали в прошлом году. С мая по октябрь 2023-го обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний», — написал мэр Москвы.
Девять воздушных судов компании «Волга-Днепр» тогда выполнили 672 облета.