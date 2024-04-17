Число рейсов между Петербургом и Калининградом увеличится с 25 апреля

Авиакомпания «Россия» с 25 апреля увеличивает число рейсов между Петербургом и Калининградом. С этой даты самолеты из Северной столицы в город янтаря будут отправляться шесть раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.