Число рейсов между Петербургом и Калининградом увеличится с 25 апреля

Авиакомпания «Россия» с 25 апреля увеличивает число рейсов между Петербургом и Калининградом. С этой даты самолеты из Северной столицы в город янтаря будут отправляться шесть раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— Полетная программа расширяется с началом высокого сезона в связи с ростом спроса на авиаперевозки между Северо-западным авиатранспортным узлом и Калининградской областью, — говорится в сообщении.
Уточняется, что с переходом на летнее расписание самолеты компании летали по маршруту четыре раза в день. А с 25 апреля к ежедневным полетам добавятся рейсы SU/FV6327 и обратный SU/FV6328.
Напомним, что авиакомпания в конце марта также увеличила частоту полетов между Петербургом и Мурманском. Самолеты начали летать до трех раз в сутки. А с начала лета число рейсов между городами увеличится до пяти в день.