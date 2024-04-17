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Число рейсов между Петербургом и Калининградом увеличится с 25 апреля

Полетную программу между Петербургом и Калининградом расширили из-за старта туристического сезона.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Россия» с 25 апреля увеличивает число рейсов между Петербургом и Калининградом. С этой даты самолеты из Северной столицы в город янтаря будут отправляться шесть раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Полетная программа расширяется с началом высокого сезона в связи с ростом спроса на авиаперевозки между Северо-западным авиатранспортным узлом и Калининградской областью, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с переходом на летнее расписание самолеты компании летали по маршруту четыре раза в день. А с 25 апреля к ежедневным полетам добавятся рейсы SU/FV6327 и обратный SU/FV6328.

Напомним, что авиакомпания в конце марта также увеличила частоту полетов между Петербургом и Мурманском. Самолеты начали летать до трех раз в сутки. А с начала лета число рейсов между городами увеличится до пяти в день.