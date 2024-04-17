Праздник уже близко: как Уфа готовится к своему 450-летнему юбилею

Уже совсем скоро Уфа будет отмечать свой 450-летний юбилей, и с каждым днем подготовка к этому знаменательному событию становится все насыщеннее. На днях глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное рабочее совещание по подготовке к масштабному празднеству, где подвели текущие итоги и обсудили предстоящие планы.
КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТРАДИЦИИ.
Одной из ключевых тем совещания стала событийная повестка предстоящего юбилея. Так, мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитался, что вместе с республиканскими министерствами и ведомствами был составлен проект календарного плана, куда вошли более 100 мероприятий, в том числе и федерального уровня. Речь идет о культурных, спортивных, конгрессных и образовательных мероприятиях, а также молодежных проектах.
Планами по проведению масштабных фестивалей и проектов поделилась и министр культуры Башкирии Амина Шафикова. В их числе — театральный фестиваль «Туғанлыҡ», фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», книжная ярмарка «Китап-байрам», фестиваль «Денис Мацуев представляет», фестиваль классической музыки «Романтика осени», фестиваль «Сердце Евразии», Всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев», Всероссийский фестиваль игр «Айда играть» и многие другие.
Основным днем празднования 450-летия Уфы станет не 12 июня, как обычно, а 31 августа. В этот день концерты, развлекательные программы и спортивные мероприятия пройдут одновременно на трех главных площадках города: в этнопарке «Ватан», на площади имени Ленина и на площади Машиностроителей.
Кроме того, этим летом уфимцы и гости города смогут посетить гастроли лучших театров России, выставки известных художественных музее, а также различные форумы по спорту и межрегиональному сотрудничеству.
В свою очередь Радий Хабиров призвал усилить информационную работу для привлечения туристов на праздничные мероприятия. В частности — подготовить медиаплан, который привлечет внимание широкой аудитории к юбилею Уфы.
ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ И РЕКОНСТРУКЦИЯ УФЫ.
Следующей темой, которую подробно обсудили участники совещания, стало строительство юбилейных объектов, которые украсят город перед масштабным праздником.
Один из таких ключевых проектов — строительство Дворца борьбы в Октябрьском районе Уфы. Объект возведут уже к осени, и он станет площадкой для проведения ХII Международного форума «Россия — спортивная держава». Радий Хабиров подчеркнул особенную важность оснащения дворца спортивным оборудованием.
Не менее масштабно ведется строительство комплекса «Южные ворота», включающего реконструкцию улицы Пугачева с транспортной развязкой. Этот проект станет одним из крупнейших транспортных проектов города.
В Инорсе активно завершается первая очередь создания комплекса гребного слалома. Летом планируется благоустройство территории, чтобы уже к осени сооружение было полностью готово для проведения соревнований.
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА.
Администрация Уфы активно работает над улучшением инфраструктуры и благоустройством города. Ремонт «гостевых» улиц (ул. Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической и Новомостовой), замена тротуарного покрытия, реставрация исторических зданий — все это входит в план подготовки к празднованию юбилея. Изменится и улица Октябрьской Революции: здесь заменят инженерные сети и обновят дорожное покрытие.
Среди планов на будущее в городской администрации перечисляют благоустройство пешеходных зон, реставрацию домов-памятников культурного наследия и создание творческих пространств при участии инвесторов. Отмечается, что все проекты направлены на создание комфортной и современной городской среды для жителей и гостей Уфы.