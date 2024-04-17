Праздник уже близко: как Уфа готовится к своему 450-летнему юбилею

Одной из ключевых тем совещания стала событийная повестка предстоящего юбилея. Так, мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитался, что вместе с республиканскими министерствами и ведомствами был составлен проект календарного плана, куда вошли более 100 мероприятий, в том числе и федерального уровня. Речь идет о культурных, спортивных, конгрессных и образовательных мероприятиях, а также молодежных проектах.