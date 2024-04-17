Станцию метро «Чернышевская» подключают к холодной воде

Специалисты петербургского Водоканала подключают к холодному водоснабжению станцию метро «Чернышевская». Движение автомобилей по проспекту Чернышевского ограничено.
Работы ведутся на проспекте Чернышевского, 20, сообщает 17 апреля пресс-служба Водоканала Петербурга. Специалисты присоединят два ввода диаметром 110 мм к централизованной сети и установят делительную задвижку диаметром 300 мм.
Работы по подключению планируют закончить 18 апреля, а водоснабжение «Чернышевской» полностью включат 22 апреля.
Движение транспорта по проспекту Чернышевского сейчас ограничено по четной стороне на участке от Кирочной улицы до Фурштатской.
Напомним, что станция метро «Чернышевская» закрыта на реконструкцию с 25 октября 2022 года. Открытие обновленной станции для пассажиров ожидается в этом году.