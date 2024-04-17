Сказка на прогулке. В Кемерове показали спектакль по книге Веры Лавриной

Хоть с оглядкой на нашего удальца, я всё равно продолжила смотреть за представлением с искренним интересом: занятно наблюдать, как актёры выступают перед детьми в стиле народной сказки. И меня уже поджидал следующий приятный сюрприз. По сюжету Пим отправляется в путешествие — познать свою предысторию, обрести себя, и встречает по очереди трёх сестёр. Каждая из сестёр загадывает две загадки. И каким было удивление, когда актёры начали обращаться к детям. Такая интерактивность порадовала тем, как ребятишки с радостью выкрикивали подсказки персонажам — смотреть приятно.