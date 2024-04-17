Сказка на прогулке. В Кемерове показали спектакль по книге Веры Лавриной

В минувшие выходные в Театре драмы Кузбасса состоялась премьера сказки-путешествия «Пим-найденыш» (6+) по одноимённому произведению Веры Лавриной. Вера — кузбасская поэтесса и прозаик, учёный и краевед. Спектакль глазами одного из корреспондентов редакции — у kuzbass.aif.ru.
Через лестницу к звёздам.
Я очень давно не была на детских сказках. Что же меня ждало?
Лестницы, конечно, то ещё испытание, особенно в Звёздный зал — несмотря на мою молодость, пришлось приложить усилия. Ощущение такое, словно и правда идёшь пешком к самим звёздам. Пришлось напрячься. Но как только я оказалась на месте, была готова простить этот «тренажёр» — там меня встретила ненавязчивая народная (или просто сказочная) музыка. Я начала искать своё место и, усевшись, подняла глаза на сцену. Стало любопытно рассматривать вышивку декораций — в этот момент я начала ощущать некую атмосферу.
И вот женский голос со стилизованной под обстановку речью объявляет о начале представления и просит выключить звук у наших «волшебных коробочек».
На сцену с задором врываются молодые актёры, которые оглашают завязку сказки и предысторию. Самым забавным, даже неожиданным, стало для меня пояснение имени главного героя Пима, словно из детства вернулось название валенок (сибирский вариант названия валенок — «пимы». — Ред.). Я даже улыбнулась. Помню, как бабушка их так называла. Мелочь, а тронуло.
Однако немного разочаровал момент появления Пима. Дело в том, что история начинается в день его совершеннолетия (возраст в числах не говорят). И когда ожидаешь увидеть юного стройного удальца, на сцену выходит коренастый мужичок на вид постарше своих приёмных родителей. Его внешность больше подошла бы роли богатыря. Поймите правильно, актёр вложился, старался, но картина в целом «резала глаз». Это разрушило погружение, приостановку неверия, вовлечённость пошатнулась. Для маленьких деток, возможно, и не было разницы, но я не смогла это игнорировать.
Хоть с оглядкой на нашего удальца, я всё равно продолжила смотреть за представлением с искренним интересом: занятно наблюдать, как актёры выступают перед детьми в стиле народной сказки. И меня уже поджидал следующий приятный сюрприз. По сюжету Пим отправляется в путешествие — познать свою предысторию, обрести себя, и встречает по очереди трёх сестёр. Каждая из сестёр загадывает две загадки. И каким было удивление, когда актёры начали обращаться к детям. Такая интерактивность порадовала тем, как ребятишки с радостью выкрикивали подсказки персонажам — смотреть приятно.
Отмечу, что бывали трудные загадки и, чтоб не терять ритм повествования, актёры сами говорили в зал ответ, словно спрашивая у зрителя вариант для утверждения. Это немного выбивало, хотя я понимала, что дети терялись и уже не могут помочь близким персонажам.
Большой мир на одной сцене.
Однозначно понравилось, как актёры обыгрывали путешествия, бои и сны. Это напоминало систематизированное ёрничество, но художественно оформленное, обыгранное с декорациями. Вообще работа с окружением выполнена хорошо: при минимуме предметов зрителям показали разные места действий. На мой взгляд, это достоинство нашего театра — умение поместить большой мир на одну сцену.
На сцене даже нашлось место паре шуток. Портить моменты не буду, но скажу, что они были крайне неожиданными, а зал, независимо от возраста, хохотал.
Эпизоды работы со светом тоже местами радовали, хотя были продолжительные моменты мерцания, которые, возможно, могут быть для некоторых некомфортными. Тут хочется и упомянуть главную злодейку, которая предстаёт перед нами в виде тени на ткани декорации. Интригует и, по заветам Лавкрафта, остаётся за кадром, оставляя простор для воображения.
Вот так и пролетело незаметно 50 минут. Ёмко и оживлённо.
Особой или сложной морали из этой сказки не извлечь. Это простая понятная для детей постановка. Отличный повод для того, чтобы во время воскресной или субботней прогулки с детьми зайти на спектакль, дать отдохнуть ногам и пойти дальше гулять. Но знаете, что было особенно приятно? Как искренне захлопала трёхлетняя девочка в момент появления невесты Пима. Если уж этот маленький зритель увлёкся историей и проникся персонажем, радуясь появлению героини, то команда театра достигла цели, и развлечь детей удалось.