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В Омске отменят салют на 9 мая

В Омске областной оргкомитет «Победа» утвердил программу мероприятий на 9 Мая.

Источник: Reuters

В частности. планируется, что в преддверии Дня Победы состоится смотр войск Омского гарнизона на Соборной площади. Акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате: фотографии героев будут транслироваться на медиаэкранах и медиафасадах зданий города.

Праздничный салют в этом году будет отменен. «Решили повременить с салютом. Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой», — сказал глава региона Виталий Хоценко.