В Омске отменят салют на 9 мая

В частности. планируется, что в преддверии Дня Победы состоится смотр войск Омского гарнизона на Соборной площади. Акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате: фотографии героев будут транслироваться на медиаэкранах и медиафасадах зданий города.
Праздничный салют в этом году будет отменен. «Решили повременить с салютом. Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой», — сказал глава региона Виталий Хоценко.