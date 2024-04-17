Играют на чувствах, называют предателями Родины и просят помочь: как мошенники обманывают ростовчан

В Ростовской области около 2,5 тысячи человек пострадали от мошенничеств в интернете, по телефону и мессенджерах с начала года. А за прошлый год таких преступлений было порядка 13 тысяч. Цифры озвучили журналисту «КП-Ростов-на-Дону» в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. Там же назвали и ТОП-8 самых популярных схем мошенничества, на которые чаще всего попадаются жители нашего региона. Итак.
ВАМ ЗВОНЯТ…
Один из самых популярный способов обмана — звонок через мессенджер.
— Человеку звонит неизвестный, представляясь сотрудником службы безопасности банка, — рассказали в донском главке. — Потенциальной жертве тот рассказывает, что надо поменять абонентский номер, привязанный к лицевому счету. А сделать это необходимо, чтобы предотвратить действия мошенников.
Далее собеседник просит установить на телефон мобильное приложение с фактически удаленным доступом. Сообщив звонившему все явки и пароли, жертва фактически сама передает их для доступа к банковскому счету.
Но есть и другой вариант — когда поступает звонок от оператора сотовой связи.
— Человеку предлагают обновить мобильное приложение или поменять тариф. А для этого надо скачать программу, через которую и будут внесены изменения. Фактически же это приложение, которое предоставляет удаленный доступ к телефону. С его помощью открывается мобильное приложение банка и похищаются деньги.
ЛЮБОВЬ, ИСКУССТВО И БЕДНОСТЬ.
На этот вариант мошенничества чаще попадаются любители искусства и те, кто ищет свою вторую половину. Речь — про похищение денег через сайт для покупки билетов в кино или театр.
— Мошенник знакомится с жертвой на сайте знакомств. В процессе общения визави предлагается перейти дальше в мессенджер. А там уже — сходить вместе в кино, театр или на какое-то мероприятие. Дальше — проще: предлагает купить билеты на сайте-подделке, который на первый взгляд выглядит как настоящий. После ввода данных свой банковской карты человек лишается всех средств.
А призрачная претендентка на руку и сердце пропадает навсегда, оставляя нового знакомого с разбитым сердцем и без денег.
ПРЕДАТЕЛЬ РОДИНЫ И ПОМОГИ СЕБЕ САМ.
Неожиданное знакомство с якобы сотрудником правоохранительных органов, который звонит по телефону, может обернуться большими финансовыми потерями.
— Мошенник представляется правоохранителем и обвиняет жертву в том, что тот переводит деньги в недружественные страны на спонсирование их вооруженных сил. При этом звонящему угрожают, что и на него могут завести уголовное дело за госизмену. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
Второй вариант развода можно назвать, как «помощь следствию». Тут на руку обманщиками отзывчивость нашего народа и борьба за справедливость.
— Человек на том конце провода рассказывает, что на владельца номера пытаются оформить кредит. Якобы сотрудник банка украл его персональные данные и переводит деньги на спонсирование другого государства. Потом сотрудник службы безопасности банка предлагают перевести деньги на безопасный счет или взять кредит. Якобы это поможет вычислить преступников. Если жертва соглашается, все остальное — дело техники.
«ПОДНЯЛ» ДЕНЬГИ НА ИНВЕСТИЦИЯХ.
Заработок денег на инвестиционных площадках в интернете — еще одна ловушка, в которую попадались дончане.
— Жертва думает, что зарабатывает на инвестиционных проектах. Причем, прибыль сулят огромную. Для этого они регистрируют аккаунт на якобы официальной бирже. Фактически же это эмулятор. Мошенники обещают жертве, что будут помогать работать на бирже, а также что это точно принесет ему прибыль.
Человеку дают возможность немножко заработать и вывести средства. После этого предлагают вложить значительно большие, чтобы заработать много. Но когда тот все же решает получить свою прибыль, его под различными предлогами убеждают внести в систему еще и получить еще больший доход. В итоге, новоиспеченный бизнесмен лишается всех денег, которые за этот период перевел на счета мошенников.
КРЕДИТ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ.
Пользу этого сервиса оценили многие, в том числе и мошенники.
— Владельцу аккаунта профиля на Госуслугах звонит мошенник, представляясь оператором службы поддержки портала и рассказывает, что кто-то получил доступ в его личный кабинет. А чтобы это предотвратить, просит назвать пришедший на телефон код.
Как только жертва произносит его в слух — ждать беды. По факту, звонивший получает доступ к личному кабинету гражданина на Госуслугах, и с помощью него оформляет на имя владельца профиля оформляет кредит и переводит деньги на свой счет.
СЛОВО НАЧАЛЬНИКА — ЗАКОН?
Пользуются преступники и доверчивостью работников.
— Так, в месенджере звонит якобы начальник организации, где работает потерпевший. Он говорит, что с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов и их указания надо выполнять неукоснительно.
После этого работнику звонят якобы сотрудники этих служб и сообщают, что надо все имеющиеся средства перевести на определенный счет. На работника могут оформить и большие кредиты: мол, фирма все вернет.
ЗАВТРА ВЫ — БЕЗ СВЯЗИ.
В наш век остаться без связи — для многих кошмарный сон. Вот и мошенники на этом страхе играют. В последнее время звонки от сотового оператора стали частенько поступать на мобильные ростовчан и жителей области. Лжеработник рассказывает абоненту, что у того заканчивается срок действия договора на его сим-карту. А чтобы его продлить — нужно сообщить код из сообщения.
— Таким образом злоумышленники фактически получают доступ к личному кабинету мобильного оператора и заказывают перевыпуск сим-карты с физической на виртуальную (E-SIM). А завладев номером, они получают доступ к банковским счетам и социальным сетям.
ВМЕСТО PS:
Поэтому, чтобы не стать жертвами мошенников, важно соблюдать простые правила.
— Нельзя никому сообщать коды из сообщений, переходить по незнакомым ссылкам, а также иметь в виду, что сотрудники банков и различных ведомств никогда не звонят в мессенджерах, а также не просят перевести деньги на безопасный счет, — заключили в ГУ МВД России по Ростовской области.