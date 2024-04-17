Играют на чувствах, называют предателями Родины и просят помочь: как мошенники обманывают ростовчан

В Ростовской области около 2,5 тысячи человек пострадали от мошенничеств в интернете, по телефону и мессенджерах с начала года. А за прошлый год таких преступлений было порядка 13 тысяч. Цифры озвучили журналисту «КП-Ростов-на-Дону» в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. Там же назвали и ТОП-8 самых популярных схем мошенничества, на которые чаще всего попадаются жители нашего региона. Итак.